Местом проведения станет Дом-музей Пироговых.

"За двадцать лет своего существования праздник вырос в настоящий фестиваль песни, где представлены все жанры народного творчества", — говорится в сообщении.

В истории мирового вокала не было подобной "семейственности": у всех внуков бурлака-ямщика Ивана Пирогова — Григория, Ивана, Михаила, Алексея и Александра, — оказались мощные чистые басы. Четверо из них стали профессиональными певцами, причем трое — Григорий, Александр и Алексей — солистами Большого театра.

Братья Пироговы — уникальное явление в мировом искусстве, как по своей самобытности дарования, так и по таланту. Некоторые оперные партии в исполнении Пироговых специалисты считают непревзойденными и по сей день.