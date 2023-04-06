"Ежедневно автобусы будут курсировать от Махачкалы до аэропорта и обратно с интервалом в полчаса — с 6:00 до 21:00", — говорится в сообщении.

Отмечается, что маршрут открыли по поручению главы республики Сергея Меликова по итогам прямой линии.