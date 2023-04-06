Речь идет о выделении средств в рамках федерального проекта "Совершенствование управления в сфере туризма", чтобы решить проблему "дефицита квалифицированных кадров в отрасли".

"Будет формироваться цифровая база кадров для отрасли туризма и гостеприимства РФ на основе системы микросертификации с использованием QR-технологий", — говорится в сообщении.

В комитете по развитию туризма "Интерфаксу" уточнили, что базу предполагается создать для всей территории страны.

Уточняется, что образовательные программы центра уже готовят на базе международных и российских стандартов. Пока реализованы четыре курса: "Креативные инструменты для развития бизнеса в сфере туризма и гостеприимства", "Креативные подходы в гастрономическом туризме", "Креативные подходы в организации экскурсионной деятельности" и "Санкт-Петербург Friendly. Особенности организации туристических услуг для гостей из Индии".

"Планируется взаимодействие с зарубежными партнерами из сферы гостеприимства, в частности учебными заведениями и туристскими организациями, в том числе из стран СНГ и БРИКС, Большого Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Таким образом, Санкт-Петербург одним из первых запускает новую модель обучения и создает базу для непрерывного профессионального развития в сфере гостеприимства", — цитирует пресс-служба главу комитета по развитию туризма Сергея Корнеева.

Программа подготовки и профессионального развития кадров отрасли, инициированная комитетом по развитию туризма, стартовала в Петербурге осенью 2022 года. С момента создания центра в общей сложности там прошли обучение порядка 600 человек.