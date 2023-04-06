"За каждые выходные будем укладывать более 2 км новых путей — всего же капитально отремонтируем 31 км этой непростой горной дороги и 19 мостов. Бесстыковой (или как его еще называют "бархатный") путь позволит увеличить скорость движения поездов", — говорится в сообщении.

В КрасЖД отмечают, что в связи с ремонтом в указанный период электропоезда будут курсировать по ветке только в будние дни, за исключением праздничных выходных 6 и 7 мая.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе КрасЖД, ремонт будет вестись на основной железнодорожной ветке Енисей — Дивногорск. Часть пути от железнодорожного вокзала Красноярска до станции "Енисей" затронута не будет.

Однопутная железнодорожная ветвь Енисей — Дивногорск соединяет город Дивногорск, являющийся одним из основных туристических центров Красноярского края, со станцией "Енисей", расположенной на Транссибирской магистрали в Красноярске. Длина линии составляет 31 км, имеет 10 остановочных пунктов. Движение электропоездов по ветке осуществляется с 1970 года.

Красноярская железная дорога проходит по территории Красноярского края, Хакасии, Кемеровской и Иркутской областей. Эксплуатационная длина — 3,2 тыс. км.