Вместе с тем охраняемая природная территория в целом не закрыта для посещения, разрешаются однодневные путешествия, говорится в сообщении.

При этом передвигаться гости заповедной зоны должны по маркированным экотропам, а разводить костры только на специально оборудованных кострищах, отмечает пресс-служба.

В минувший вторник на территории Катав-Ивановского района, где расположен нацпарк, произошли крупные лесные пожары, после чего там ввели особый противопожарный режим.

Национальный парк "Зигальга" был создан в 2020 году. Он стал четвертой особо охраняемой природной территорией (ООПТ) федерального значения в Челябинской области. Площадь нацпарка составляет 45 тыс. гектаров. Он расположен между Южно-Уральским заповедником, национальным парком "Зюраткуль" и природным парком Иремель в Башкирии.

В 2022 году здесь побывало 13,4 тыс. туристов, почти 80% посетителей отправлялись в однодневный поход протяженностью 9 км по маршруту село Тюлюк — гора Поперечная.