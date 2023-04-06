В марте аэропорт обслужил 461 тыс. человек, из них 19% пришлось на транзитных пассажиров. В прошлом месяце 54% пассажиров воспользовались услугами латвийской авиакомпания airBaltic, 28% — услугами ирландской Ryanair.

В первом квартале в/из аэропорта выполнено 12,693 тыс. рейсов (рост на 16,4%), в том числе 11,496 тыс. пассажирских рейсов. В марте обслужено 4,555 тыс. рейсов, в том числе 4,105 тыс. пассажирских.

Международный аэропорт "Рига" является крупнейшим узлом воздушного сообщения в странах Балтии. Пассажиропоток аэропорта в 2022 году возрос в 2,3 раза по сравнению с показателем предыдущего года — до 5,38 млн человек.