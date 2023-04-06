"День селедки" традиционного отмечают в Калининграде в начале апреля на территории музея с 2006 года. За это время он получил признание калининградцев, популярность и массовость. Этой весной праздник поддержало Роскачество и он затронул другие регионы страны", — говорится в пресс-релизе.

В этом году Роскачество запустило программу по продвижению отечественной рыбы совместно с Минпромторгом, Минсельхозом, Росрыболовством, Рыбным союзом, Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ) и Союзом независимых сетей. Именно сельдь станет первым видом популяризируемой рыбной продукции.

Россияне с 3 по 9 апреля могут участвовать в акциях на селедку в торговых сетях, информационной кампании с рецептами, воспользоваться полезными советами по выбору рыбной продукции.

По данным Роскачества, некоторые сетевые супермаркеты страны подготовят специальную селедочную подборку и объявят на нее скидки.

День селедки проходит на территории музея Мирового океана, где стоит морской сейнер, участвовавший в "сельдяных" экспедициях. Все мероприятия праздника, так или иначе, связаны с этой рыбой.

В празднике участвуют не только рыболовные и рыбоперерабатывающие предприятия области, которые представили свою продукцию из сельди, но и рестораны, кафе, музыкальные и творческие коллективы.

День селедки приурочен к апрелю неслучайно. Именно в это время в далеком 1948 году из Калининграда в Атлантический океан ушла первая "сельдяная" экспедиция. Именно она положила начало всему рыболовному флоту Калининградской области, который в лучшие времена давал стране 11% всей рыбной продукции.

День селедки в Калининграде в 2023 году пройдет 8 апреля.