Вопросы подготовки к предстоящему юбилею министр культуры края Елена Безрукова обсудила в Москве с народным артистом России, кинорежиссером и сценаристом, генеральным директором киноконцерна "Мосфильм" Кареном Шахназаровым. Юбилей Шукшина Алтайский край будет отмечать в 2024 году, и Всероссийский мемориальный музей-заповедник в родном селе писателя Сростки выступил с инициативой о проведении совместной с "Мосфильмом" выставки в Барнауле.

"Для людей, которые ходят на выставки, особый интерес, помимо документов, представляют подлинные предметы, которые связаны с кинематографической деятельностью Василия Макаровича. Это могут быть киносъемочные аппараты, осветительные и звукозаписывающие приборы и другая техника "Мосфильма" того времени. И очень бы хотелось найти информацию о первой кинорежиссерской дипломной работе Василия Шукшина "Из лебяжьего сообщают", — приводятся в сообщении слова Безруковой.

Руководитель "Мосфильма" пообещал оказать содействие в подготовке этой выставки.

Работу на киностудии "Мосфильм" Василий Шукшин начал в 1972 году. Спустя год вышел фильм "Калина красная", где Шукшин выступил сценаристом, режиссером, исполнителем главной роли.

В 1974 году на главной киностудии страны начались съемки фильма "Они сражались за Родину", где Шукшин сыграл одну из главных ролей. Это была его последняя работа, актер скончался во время съемок.

На территории "Мосфильма" установлен памятник Шукшину.