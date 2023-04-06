"Общий объем инвестиций, запланированный на эти проекты, на текущий момент составляет 23,7 млрд рублей, 2,6 млрд рублей из которых — инвестиции "Туризм.РФ". Планируем, что первые два проекта с номерным фондом 354 номера будут введены в эксплуатацию в 2025 году", — сказала Фёдорова.

Так, комплексный туристический проект "Катунь" на 160 номеров (республика Алтай) и гостиницу на 194 номера (Иркутск) планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году. Еще три комплексных туристических проекта — "Новый Шерегеш" на 449 мест (Кемеровская область), "Зелёный Мыс" на 304 номера и гостиницу "Электра" на 120 мест (Иркутская область) — планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал, что из 600 предложенных "Туризм.РФ" проектов были отобраны 75. Совокупный объем привлекаемых частных инвестиций составляет почти полтриллиона рублей, что позволит только в первом пуле проектов получить около 25 тыс. новых номеров, в основном трех- и четырехзвездочного уровня.