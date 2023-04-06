"Главы Ассоциаций медицинского туризма пяти стран подписали соглашения о сотрудничестве с представителями новосибирского туристического бизнеса на Форуме сибирского гостеприимства "Дикоросы". Партнерство направлено на развитие медицинского туризма в регионе", — говорится в сообщении.

Целью соглашения является увеличение потока медицинских туристов в Новосибирскую область.

Также сообщается, что Новосибирская область станет "пилотной площадкой для апробации инструментов развития медицинского туризма".

Ранее сообщалось, что в 2019-2022 гг. 54,4 тыс. иностранных пациентов из 111 стран мира воспользовались медицинскими услугами региона на $8,6 млн. Всего в Новосибирской области действуют почти 2 тыс. организаций с медицинскими лицензиями, из них 1,8 тыс. — частные.