"С 15 апреля на землях населенных пунктов, лесного фонда, сельскохозяйственного и специального назначения запрещается использование открытого огня, разведение костров", — цитирует департамент губернатора Евгения Куйвашева.

Во время действия режима жителям запрещено сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы, а туристическим группам останавливаться на ночлег вне специально отведенных мест.

В департаменте также отметили, что в этом году при областной противопожарной службе будет создано новое подразделение для работы с торфяными пожарами.

"Сотрудники подразделения изучат тактико-технические возможности спецтехники, места залегания торфяных пожаров и другие детали", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области в текущем году будут следить за пожарной обстановкой в лесах 80 видеокамер, авиационные и наземные патрули. Тушить огонь в труднодоступных и удаленных районах будут парашютисты-десантники Уральской базы авиационной охраны лесов. Всего в ее составе 679 человек, в том числе 180 парашютистов-пожарных и десантников-пожарных.