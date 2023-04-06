Полеты запланированы 2 раза в неделю, по четвергам и воскресеньям.

Вылет из Екатеринбурга — в 12:50, из Советского — в 15:30. Время в пути — 1 час 50 минут.

"Улучшение транспортной доступности городов Югры — одна из наших приоритетных задач. Utair выполняет рейсы из Ханты-Мансийского автономного округа по более чем 70 внутрироссийским и зарубежным направлениям. С Екатеринбургом наши самолеты связывают теперь 6 городов Югры: Нижневартовск, Нягань, Советский, Сургут, Урай и Ханты-Мансийск", — приводятся в сообщении слова президента "Utair — Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

Согласно расписанию аэропорта "Кольцово", помимо Utair в Советский из Екатеринбурга никто не летает.