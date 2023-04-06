"В прошлый год мы приросли на 12%, достигли (уровня пассажиропотока — ИФ) 7,585 млн пассажиров, на этот год мы планируем прирасти примерно еще на 900 тыс. пассажиров. Сейчас, по нашим оценкам, прогнозный пассажиропоток на 2023 год — где-то 8,5 млн пассажиров", — сказал Леонтьев в кулуарах Форума сибирского гостеприимства в Новосибирске в четверг.

Таким образом, пассажиропоток может увеличиться на 12%.

Леонтьев уточнил, что в первом квартале текущего года аэропорт обслужил 1,351 млн человек, что на 30,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Так, внутренние перевозки аэропорта выросли на 25,3%, международные — на 65,9%.

Как сообщалось ранее, в феврале 2023 года, "Новапорт" завершил строительство первой очереди нового терминала внутренних линий в новосибирском аэропорту. Площадь нового терминала составляет более 58 тыс. кв. метров, запланированная пропускная способность — 1,844 тыс. пассажиров в час. Объем инвестиций составил 18,2 млрд рублей.

"Толмачево" — один из крупнейших по пассажиропотоку аэропортов в РФ. В настоящее время новосибирский аэропорт располагает двумя взлетно-посадочными полосами и тремя терминалами.