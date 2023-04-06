"Мы отмечаем интерес к этому направлению именно в 2023 году. По сравнению с прошлым годом спрос вырос примерно на 20-30%. Туристы приобретают туры в Бахрейн на май, в частности на праздники. Из-за повышенного спроса с 8 апреля мы взяли гарантированные блоки мест, также планируем их взять на следующий зимний сезон", — рассказали в пресс-службе туроператора Space Travel.

Как отметили в компании, рейсы будут выполнять из Москвы в Манаму до 13 мая.

"Это наиболее комфортный период для пляжного отдыха в Бахрейне, особенно семейного", — добавили в Space Travel.

В пресс-службе также добавили, что в Бахрейне наиболее популярны пляжные отели 4* и 5*, а также люксовые отели международных сетей – Sofitel Bahrain Zallaq Thalassa Sea & Spa 5*, The Ritz-Carlton 5* и другие.