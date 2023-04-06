Рейс будет выполняться по вторникам и пятницам по расписанию: вылет из Минеральных Вод в 01:20, посадка в Нижнекамске в 04:20, вылет из Нижнекамска в 05:20, посадка в Тюмени в 09:10. В обратном направлении — вылет из Тюмени в 10:10, посадка в Нижнекамске в 10:00, вылет из Нижнекамска в 11:00, посадка в Минеральных Водах в 14:15. Для каждого аэропорта указано местное время.

Как сообщалось, "Азимут" с 4 июня начнет полеты из Сыктывкара в Минводы. Рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям по 25 октября 2023 года. Росавиация включила это направление в перечень субсидируемых региональных маршрутов на 2023 год.