Авиакомпания в 2020 году временно приостановила рейсы в ряд городов РФ в связи с угрозой распространения коронавируса, отмечается в сообщении.

Рейсы запланированы один раз в неделю, по пятницам, на воздушных судах Boeing-737-800 вместимостью 180 кресел. Время в пути составит 3 часа 10 минут.

По данным уфимского авиаузла, в настоящее время по маршруту Уфа — Сочи выполняют полеты авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", Smartavia и Nordwind Airlines. Общее количество рейсов из столицы Башкирии к черноморскому курорту в весенний период будет доходить до 17 в неделю.