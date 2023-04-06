"Ночная "Ласточка" Петербург- Псков и "Ласточка" Псков- Петрозаводск будут курсировать ежедневно в летний период", — говорится в сообщении.

Так, в период летних перевозок и сезонного увеличения пассажиропотока ежедневно будут курсировать поезд N815 Санкт-Петербург- Балтийский — Псков (с 30 апреля по 30 августа), N816 Псков — Санкт-Петербург- Балтийский (с 2 мая по 1 сентября), N820 Псков — Великий Новгород — Петрозаводск (с 1 мая по 31 августа), N819 Петрозаводск — Великий Новгород — Псков (с 2 мая по 1 сентября).