"Турция, как всегда, бьет рекорды (по спросу — ИФ), это лидирующий объем. Думаю, что мы должны выйти на 1 млн туристов. Это минимум. На майские праздники наши турецкие программы практически все заполнены", — сказала она на пресс-конференции в екатеринбургском пресс-центре "Интерфакса" в четверг.

В прошлом сезоне, как уточнила эксперт "Интерфаксу", туроператор перевез на отдых в Турцию 800 тыс. человек.

"Стоимость турпакета возросла по сравнению с прошлым сезоном. Рост составил примерно 25-30%. Это обусловлено объективными факторами. Возросла стоимость перевозки по двум причинам: выросла стоимость топлива и увеличилась продолжительность полета. Плюс ко всему турецкие отельеры подняли стоимость проживания, потому что цены в стране выросли", — отметила Гареева.

Кроме того, по ее словам, туркомпания также планирует доставлять на отдых в Казахстан из Екатеринбурга порядка 150 человек еженедельно.

"Казахстан — это новое направление, не только для уральцев, но и жителей России. В Москве, естественно, поток будет несколько больше", — подчеркнула руководитель департамента маркетинга "Анекс Тур Россия".