В УФАС поступило заявление от гражданина об увеличении стоимости авиабилета в эти города с 3,225 тыс. рублей до 8,885 тыс. рублей по тарифу "минимум".

Авиакомпания указала, что установила коммерческие цены на билеты, так как на 2023 год маршрут Ханты-Мансийск — Тюмень — Ханты-Мансийск не вошел в перечень субсидируемых.

УФАС, проанализировав поступившее заявление и представленные авиакомпанией документы, обнаружила признаки нарушения антимонопольного законодательства. Рассмотрение дела назначено на 17 мая.