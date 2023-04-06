В ближайшее время на Сахалин приедет специалист этого музея, который "оценит возможности островных выставочных помещений для открытия там выездных экспозиций подлинников галереи". Стороны также договорились начать совместную работу музейных команд, которые определят форматы сотрудничества сахалинских учреждений культуры с крупнейшей галереей.

"Я абсолютно уверен в том, что сахалинцы будут рады увидеть шедевры из знаменитой коллекции Третьяковской галереи в наших музеях. Для этого у нас есть все возможности и опыт по проведению выездных экспозиций. Мы открыты к сотрудничеству", — цитирует пресс-служба главу региона.

Работа в этом направлении, считают в областном правительстве, не только сможет порадовать жителей региона, но и привлечь туристов.