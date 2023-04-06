Как сообщил Леонтьев журналистам в кулуарах Форума сибирского гостеприимства в Новосибирске в четверг, "Новапорт" и АО "Аэропорт Толмачево" (управляет аэропортом) инвестировали 350 млн рублей в проектно-исследовательские работы (ПИР) по этому проекту. Завершить ПИР планируется в 2023 году.

"С 2025 года планируется включение проекта в комплексный план модернизации развития аэропортовой инфраструктуры, начать непосредственно сами строительные работы планируется в 2028 году", — сказал он.

При этом к 2028 году предполагается завершить реконструкцию второй взлетно-посадочной полосы.

"На данный момент пропускная способность ВПП-1 составляет, грубо говоря, 22 взлетно-посадочных операции в час, по ВПП-2, из-за того, что имеется одна рулежная дорожка, — всего 3 операции в час", — сказал Леонтьев.

В рамках второго этапа реконструкции ВПП-2 планируется построить рулежные дорожки, которые соединят обе полосы. По итогам работ пропускная способность ВПП-2 вырастет до уровня ВПП-1.

Ранее сообщалось, что федеральное финансирование работ на ВПП-1 составит 34,3 млрд рублей.

Реконструкция ВПП-2 ведется с 2019 года. Первый этап был завершен в ноябре 2022 года — построен перрон на 15 стояночных мест и площадка для обработки самолетов противообледенительной жидкостью, соединенные рулежной дорожкой. Реализация первого этапа позволила увеличить количество стояночных мест на 25%. Общая стоимость реконструкции ВПП-2 составит 15,13 млрд рублей.

Согласно информации на сайте новосибирского аэропорта, в настоящее время ВПП-1 длиной 3,6 тыс. метров и шириной 60 метров обеспечивает посадки воздушных судов по первой категории ICAO.

ВПП-1 используется и для военных, и для гражданских нужд. Она сильно изношена и давно нуждается в ремонте. В начале 2021 года сообщалось, что реконструкция комплекса ВПП-1 войдет в программу развития магистральной инфраструктуры аэропортов гражданской авиации России после 2024 года. Но "Новапорт" рассчитывал, что проект удастся включить в госпрограмму раньше 2024 года.

ВПП-2 длиной 3,6 тыс. метров и шириной 45 метров может обеспечивать посадки воздушных судов по первой и второй категориям ICAO.