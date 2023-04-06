Согласно материалам судебной картотеки, предварительное судебное заседание назначено на 16 мая.

Как пояснил "Интерфаксу" представитель суда, в марте 2022 года истец и ответчик заключили договор на организацию чартерных перевозок за границу. Заказчиком чартеров выступал туроператор.

"Впоследствии заказчик отказался от ряда перевозок, за что, согласно заключенному договору, предусмотрен штраф. Истец просит суд взыскать с туроператора штрафы за отказ от перевозок", — отметил он.

ООО "И-Линь Туризм" зарегистрировано в Москве в 2020 году. По данным ЕГРЮЛ, 50% долей в уставном капитале компании владеет Мяо Чжан, еще 50% — Ефим Литвак, он же является гендиректором компании.

"И-Линь Туризм", согласно данным на его сайте, предлагает туры в Египет, Турцию, ОАЭ, Таиланд, Китай и Мьянму.

Авиакомпания "Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод. Парк компании состоит из российских самолетов Superjet 100.