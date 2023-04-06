"Цены по Сочи выросли. Рост, по нашим данным, составляет от 15 до 30% в зависимости от объекта размещения", — сказала Гареева на пресс-конференции в екатеринбургском пресс-центре "Интерфакса" в четверг.

Она подчеркнула, что "заполняемость российских курортов растет", многие санаторно-курортные объекты на июнь уже "стоят в стопе".

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев сообщил, что в этом весенне-летнем сезоне ожидается рост авиаперевозок в Сочи из уральских городов, помимо Екатеринбурга.

Как уточнил "Интерфаксу" руководитель представительства авиакомпании "Аэрофлот" в Екатеринбурге Антон Муска, загрузка летних авиарейсов в Сочи не опускается ниже 90%.