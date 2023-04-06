Экспозиция "Блистать отсутствием. Урождённая Демидова" представлена в Историко-мемориальном музее Демидовых.

"Впервые в Туле рассказывается о женщинах знаменитой династии. Она включает предметы XVIII и XIX веков из фондов Тульского музея изобразительных искусств и репродукции портретов представительниц рода из собрания Государственного исторического музея", — говорится в сообщении.

"Великая история России создается малыми шагами. Никита Демидов — фигура, заслуги которой в формировании государства трудно переоценить. А женщины рядом с великими людьми выполняют особую роль. Представительницы рода Демидовых способствовали становлению династии, появлению новых имен, которые знают во всем мире", — сказала на открытии выставки министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

На выставке представлены цифровые репродукции женских портретов из коллекции ГИМа — Чичериной Елизаветы Петровны, Хозиковой Анастасии Прокофьевны, Головкиной Софии Александровны. Здесь же показаны ларец и веер XVIII века — шедевры косторезного искусства, а также другие дамские аксессуары: кошелечек, фарфоровый сосуд для глазных ванн и другие женские вещицы — всего около 45 предметов.

Выставка будет работать до 26 апреля.

Кроме того, в Туле открыли мемориальный знак на месте, где был расположен первый железоделательный завод Демидовых в Туле, сейчас это улица Демидовская плотина.

Первая мемориальная доска из бронзы появилась на здании, которое сейчас находится на месте завода, ещё в начале 1990-х годов. Однако город она украшала недолго: через несколько лет её похитили. В прошлом году доску разыскали и передали на восстановление специалистам завода Гипромаш.

"Новый объект надежно закреплен на массивном основании из красной яшмы и символизирует крепость духа и единство двух главных оборонных регионов России — Тулы и Урала", — подчеркивается в сообщении.

Никита Демидович Демидов — русский промышленник, основатель династии Демидовых, одна из крупнейших фигур в истории отечественного промышленного предпринимательства XVIII века. Владел в Туле оружейной фабрикой и "вододействующим" чугуноплавильным заводом. По разрешению царя Петра I построил на реке Тулице вододействующий доменный и передельный завод, ставший первым предприятием в списке основанных им металлургических мануфактур.

В 1702 году Демидов получил от государства незадолго до того пущенный Невьянский (Верхотурский) железный завод, после чего развернул промышленное строительство на Урале. Основатель и владелец нескольких уральских заводов.