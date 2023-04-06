"Региональные туроператоры уже сейчас наблюдают высокий спрос на туры по Ленинградской области и прогнозируют на ближайшие три года кратное увеличение турпотока в наш регион. Загрузка гостиниц в пик сезона составляет 100 %, глубина бронирования на 9 месяцев вперед", — приводятся в сообщении слова председателя областного комитета по культуре и туризму Евгения Чайковского.

Он отметил, что одними из самых востребованных объектов показа у путешественников являются памятники истории и культуры Волховского района. Так, в приоритете у туристов, посещающих район, — Ладожская крепость, музей Александра Суворова в Новой Ладоге, музей в доме создателя волховской ГЭС Генриха Графти, древние монастыри в Старой и Новой Ладоге, а также многочисленные новоладожские храмы.

Особую ценность для Волхова представляют мемориалы, которые хранят память о Великой Отечественной войне. Среди них — мемориал "Валимский рубеж", памятник 29-му гвардейскому истребительному авиаполку авиационной 275-й дивизии Ленинградского фронта, Пушка ЗИС-3, подлинный паровоз Эу 708-64, который первым доставил продовольствие и боеприпасы в Ленинград после прорыва блокады, памятник Ладожской военной флотилии в Новой Ладоге и другие.

"Наиболее популярными в последние годы становится гастрономический туризм — в Волховском районе гостей угощают "суворовским меню" с традиционной похлебкой генералиссимуса, корюшкой и пашским медом", — отмечает пресс-служба.