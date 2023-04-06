"Ведутся переговоры по поводу прямого регулярного рейса из Москвы в Куала-Лумпур. Это будет удобно для наших туристов — Москва как авиахаб сможет собирать туристов со всей страны и даже из ближайших стран", — сказал он на пресс-конференции в екатеринбургском пресс-центре "Интерфакса" в четверг.

Мальцев также добавил, что параллельно с этим также обсуждается возможность запуска прямого авиасообщения между Екатеринбургом и островом Лангкави. В частности, уже была встреча с губернатором острова.

"Если получится реализовать наши планы, то мы надеемся, что эта программа стартует в сентябре", — отметил он.

Ранее сообщалось, что турбизнес Урала заинтересован в привлечении туристов из Азиатско-Тихоокеанского региона и рассчитывает наладить прямое авиасообщение с Малайзией в 2023 году.