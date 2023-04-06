Первые цветы высадят в Екатерининском и Александровском парках в конце апреля. Главной героиней весеннего оформления станет виола (анютины глазки): из 25 тыс. этих цветов восемнадцати сортов составят яркие композиции. Цветы виолы уже начали распускаться в музейных оранжереях.

Премьера этого сезона — примула. Впервые за долгие годы музейные садовники значительно расширили ее ассортимент, в 2023 году царскосельские цветники украсят 700 экземпляров этого цветка.

Анютины глазки и примула стойко переносят холода, поэтому они раньше других отправятся в парковые цветники. В мае с ними будут соседствовать тюльпаны и нарциссы.

Музей продолжит развивать тему овощных цветников, которые характерны для XVIII века: в Екатерининском парке вновь появятся несколько сортов перца, фенхель, шалфей, помидоры.

К семейному празднику "Яблочный полдень", который в сентябре в десятый раз пройдет на территории музейного оранжерейного комплекса "Верхние теплицы", высадят и вырастят арбузы и дыни, причем сделают это по старинным технологиям.

Историчность музейных парков нынешним летом подчеркнут винтажные левкои, кларкия, трахелиум и исторические сорта роз, ассортимент которых будет расширяться.