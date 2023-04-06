"Считаем важным наращивать взаимный турпоток, развивать индустрию гостеприимства. Для этого предлагаем на взаимной основе открыть Национальные туристические офисы в России и Вьетнаме", — сказал он, выступая в четверг в Ханое на открытии пленарной сессии 24-го заседания российско-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

По его словам, этот шаг позволит установить партнерские отношения между профильными компаниями двух стран, создаст возможности обмена опытом, совместной подготовки кадров, а также позволит повысить взаимную заинтересованность в туристических поездках.

Вьетнам стал одной из первых стран Юго-Восточной Азии, которая полностью открылась для международного туризма после пандемии коронавируса. В прошлом году страну посетили всего 3,6 млн туристов, это 20% от допандемийного уровня. Число туристов из России в 2022 году составило около 30 тыс.

В 2023 году Вьетнам планирует принять 8 млн иностранных путешественников.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь поручил подготовить поправки в закон о въезде, выезде и транзите иностранцев и продлить безвизовое пребывание для них с 15 до 45 дней.