"За счет реконструкции и создания новых гидротехнических сооружений в Морском туристическом центре будет сформирована защищенная акватория, обеспечивающая безопасную стоянку судов, обслуживание, заправку, комфортные условия для спуска-подъема лодок и катеров по слипу, в том числе с использованием современной механизированной техники", — говорится в сообщении Носова в соцсетях.

Кроме того, на берегу для жителей и гостей города обустроят автомобильную парковку, пешеходные дорожки, детские площадки и места для отдыха.

Глава региона поручил профильным региональным ведомствам подключиться к работе по проектированию центра, подготовить до конца недели необходимые документы и в целом поддержать проект на всех этапах.

Как сообщалось, в декабре прошлого года Носов представил вице-премьеру РФ, полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу доработанный мастер-план Магадана. В рамках его реализации предполагается создание промышленного и рекреационного кластеров. В последний как раз и входит строительство Морского туристического центра. Также в Магадане начнется комплексное развитие микрорайона "Гороховое поле".