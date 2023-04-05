По словам адвоката, наказание также был смягчено троим другим фигурантам дела: экс-начальнице отдела взаимодействия с органами государственной власти "Аэрофлота" Татьяне Давыдовой — с шести с половиной до пяти лет восьми месяцев колонии, адвокату Александру Сливко — с шести с половиной до пяти лет девяти месяцев, адвокату Дине Кибец — с шести до пяти с половиной лет лишения свободы.

Кроме того, уточнила Корчагина, всем осужденным суд апелляционной инстанции отменил назначенные по приговору штрафы в сумме от 650 до 900 тыс. руб.

Гагаринский суд Москвы 8 июля 2022 признал всех фигурантов виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в 2015-2016 годах Александров организовал заключение со Сливко и Кибец договоров на оказание юридических услуг, работы по которым фактически исполнялись юристам самого "Аэрофлота".

Таким образом, заявляло следствие, у авиакомпании было похищено не менее 250 млн руб.

Никто из фигурантов ни в суде, ни на следствии не признал вину.