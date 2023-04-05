При составлении главного рейтинга десятки лучших ресторанов страны задействованы порядка 500 экспертов, сказал он, еще более 100 экспертов — в каждой специальной номинации, среди которых "Шеф-повар года", "Сомелье года" и другие.

Все 500 экспертов получают электронный бланк с десятью пустыми строчками, куда вписывают 10 названий российских ресторанов, которые им понравились в прошлом году, но только в том случае, если сами их посещали.

"Мы получаем 500 листов с 1 по 10 место, суммируем, получаем полный рейтинг по стране", — сказал Дудин.

"Победитель рейтинга получает переходящий кубок — антикварную серебряную вазу, очень похожую на Кубок Стэнли, которую мы вручим на церемонии в пятницу", — добавил он Дудин.

Рейтинг составляют эксперты отрасли: отельеры, рестораторы, шеф-повара, сомелье.

Впервые премия была вручена десять лет назад в Петербурге и с тех пор распространилась на всю страну.

"Мы поняли, что изобрели классный градусник, который абсолютно адекватно измеряет температуру в нашем ресторанном мире. Следующим шагом была Москва, затем юг России, Сочи, дальше Урал, Татарстан, Сибирь, Дальний Восток. В итоге мы объединили под гиды WhereToEat всю страну, кроме Северо-Запада (за исключения Петербурга), потому что уровень развития ресторанного сообщества в городах за пределами Петербурга, к сожалению, не настолько высок, чтобы мы могли там что-то измерить", — заметил Дудин.

Тем не менее, на его взгляд, и на Северо-Западе ситуация меняется, однако на это потребуется еще от одного до трех лет.

"В мире не так много ресторанных премий такого масштаба и такой структуры. Наверное, ближе всего к нам — это 50 Best, которую придумали наши лондонские коллеги лет 20 назад. Она примерно по тем же принципам построена, но с поправкой на европейское сообщество", — добавил Дудин.

Заместитель главы комитета по развитию туризма Нана Гвичия со своей стороны отметила, что за последние 5-10 лет восприятие гастрономии в путешествиях изменилось, что позволяет развивать туризм через гастрономические бренды территорий

"Мы видим, что увеличивается средний чек туриста, и не менее 10-15% из этой суммы занимают именно траты на гастрономию. (...) Многие из их формируют свою поездку, уделяя особое внимание посещению мест именно в рамках ресторанного, гастрономического восприятия города", — сказала Гвичия.

Вручение юбилейной премии именно в Петербурге позволит лишний раз подчеркнуть индивидуальность города, а также увидеть здесь лучших шеф-поваров России, добавила она.