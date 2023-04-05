"Всего с вокзалов и станций ВСЖД отправлено более 2,5 млн пассажиров (+9,1% к январю-марту 2022 года), из них в дальнем следовании перевезено 600 тыс. пассажиров (+19,2%), в пригородном сообщении 1,9 млн пассажиров (+6,3%)", — говорится в сообщении.

В марте на ВСЖД перевезено 917,18 тыс. пассажиров, что на 7,3% выше показателя прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 700,91 тыс. пассажиров (+4,2%), в дальнем следовании 216,27 тыс. (+18,5%).

Пассажирооборот на ВСЖД за три месяца 2023 года увеличился на 13,5% и превысил 632 млн пасс-км. В том числе в пригородном сообщении — 79,72 млн пасс-км (+5,8%), в дальнем следовании — 553,05 млн пасс-км (+14,6%).

Восточно-Сибирская железная дорога проходит по территории Иркутской области, Бурятии, частично по Забайкальскому краю и Якутии.