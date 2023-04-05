"Новый рейс Екатеринбург-Караганда. Прямой перелет еженедельно", — говорится в информации на сайте.

Рейсы будут выполняться по воскресеньям на самолетах Superjet 100. Время в пути составит около 2 часов.

В расписании екатеринбургского аэропорта "Кольцово" обозначено, что выполнение рейсов запланировано до конца весенне-летнего расписания (до 22 октября).

В настоящее время из Екатеринбурга в Караганду никто не летает.

Кроме того, в расписании "Кольцово" со 2 мая и до конца весенне-летнего расписания раз в неделю (по вторникам) значатся рейсы Red Wings в Шымкент.

В пресс-службе Red Wings "Интерфаксу" уточнили, что рейс в Шымкент будет новым направлением для авиакомпании из Екатеринбурга.

Также, согласно расписанию, с 30 апреля дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям, запланированы рейсы в Актау (Западный Казахстан); эти рейсы осуществлялись в прошлом летнем сезоне.

Red Wings выполняет из Екатеринбурга рейсы и в другие города Казахстана: Алматы, Астану.

Авиакомпания Red Wings базируется в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и в аэропорту Махачкалы.

Международный аэропорт "Кольцово" (находится под управлением холдинга "Аэропорты регионов") является одним из крупнейших региональных воздушных портов России по объему пассажирских перевозок.