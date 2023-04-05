В программе мероприятия — конкурс "Национальная семья года", состязания по традиционным северным видам спорта, мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов "Акань" и "Ворона".

"Гости смогут побывать на выставках "Из глубины веков" и "Обрядовая культура народов Севера", поучаствовать в обряде завязывания ленточек на священную березу, продегустировать северные блюда — уху, пироги с рыбой и ягодами", — отмечается в пресс-релизе.

В воскресенье "Вороний день" пройдет в этностойбище "Увaс Мир хот" (Дом Северных людей), сообщает информационный центр регионального правительства.

Участники праздника побывают на театрализованном представлении, выставке, мастер-классах, познакомятся с обрядами ханты и манси.

В программу праздника включены соревнования по северному многоборью.

В северных мифах ворона — вестник весны, символ пробуждения и обновления природы. Название праздника по-мансийски звучит как "Урин эква хотал", по-хантыйски — "Вурнга хатл".