Как сообщил "Мурманскавтодор", движение будет восстановлено в 17:00 мск.

"Мурманскавтодор" предупреждает водителей о недопустимости нарушения правил движения на зауженных участках дороги. Строго соблюдайте дистанцию, скоростной режим и воздержитесь от обгона", — говорится в обращении к водителям на сайте дорожного ведомства.

Как сообщалось, проезд по дороге в Териберку был официально закрыт с 29 марта из-за метели, ветра и отсутствия видимости.

Тем не менее, на закрытой дороге в снежном плену оказались 40 автомобилей с туристами. К застрявшим машинам спасатели организовали подвоз топлива, воды и пищи. Дорожная техника вела работы по расчистке дороги. К вечеру 30 марта всех эвакуировали.

В период закрытого движения из Териберки и из Мурманска было организованно несколько автоколонн.

Ежегодно зимой и весной, а также изредка в начале лета дорогу в Териберку блокируют метели, и село остается отрезанным от большой земли, а к туристам, которые оказались в это время в пути, на помощь выезжают спасатели и дорожные службы.

В 2020 году началась реконструкция грунтовой дороги на Териберку протяженностью 35 км. Первый этап предполагает ремонт первых 10 км дороги. Главная задача реконструкции — поднять уровень дороги на 2 м, чтобы исключить снежные заносы. Общая стоимость ремонта дороги в Териберку превышает 5 млрд рублей, основной источник финансирования — федеральный бюджет.