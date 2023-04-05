"Ко Дню космонавтики на ВДНХ подготовили масштабную программу. В центре "Космонавтика и авиация", который 12 апреля отметит своё пятилетие, установят новый экспонат — спускаемый аппарат космического корабля "Восток-6", в котором Валентина Терешкова вернулась из своего первого полёта", — написал Собянин в среду в своем телеграм-канале.

Кроме того, в этот день, побывавший на орбите Фёдор Юрчихин поделится впечатлениями от кораблей "Союз" и "Спейс шаттл", а лётчик-космонавт Олег Артемьев расскажет, как появился и развивался космический язык. Также 12 апреля на ВДНХ пройдёт множество экскурсий. Как отметил мэр, на них гости узнают необычные факты о космической технике, совершат интерактивный полeт над выставкой и смоделируют летательный аппарат на интерактивном экране.

"Любой желающий сможет проверить свои знания о космосе на Всероссийском космическом диктанте. Для этого подготовят сразу две площадки", — сообщил мэр.