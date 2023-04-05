В первом квартале на внутренних линиях было обслужено 314,4 тыс. человек, на международных — 6,6 тыс. человек.

"География полетов с января по март насчитывала 16 направлений, рейсы по которым выполнялись двенадцатью авиакомпаниями. Самыми популярными направлениями помимо Москвы и Санкт-Петербурга стали Минеральные Воды, Ереван и Новосибирск", — сказал сотрудник пресс-службы.

Всего за три месяца было выполнено 2,664 тыс. рейсов, перевезено более 141 тонны грузов и свыше 86 тонн почты.

В настоящее время из аэропорта Волгограда также выполняются рейсы в Астрахань, Казань, Нижний Новгород, Пермь, Уфу, Челябинск, Стамбул, Баку и Екатеринбург.

Как сообщалось, в 2022 году ПАО "Международный аэропорт Волгоград" обслужило 1,39 млн пассажиров, что на 4% меньше, чем в 2021 году.

Аэропорт Волгограда имеет пассажирский аэровокзальный комплекс для внутренних и международных рейсов, грузовой терминал, взлетно-посадочную полосу длиной 2,8 тыс. м. Пропускная способность аэропорта на внутренних линиях составляет 720 человек в час, на международных — 280.