"Отечественная авиакомпания "Аэро Номад Эйрлайнс" с 30 апреля планирует запустить свой первый регулярный рейс по маршруту Бишкек-Москва-Бишкек, увеличив тем самым количество регулярных рейсов из Бишкека в Москву", — говорится в сообщении.

Перелеты из Бишкекского аэропорта "Манас" в российский аэропорт "Внуково" будут осуществляться два раза в неделю — по средам и воскресеньям.

В пресс-службе также сообщили, что корейская авиакомпания T'way Air Co., Ltd. в июне планирует открытие регулярных пассажирских рейсов по маршруту Сеул-Бишкек.

Перелеты из международного аэропорта "Манас" в столицу Южной Кореи на регулярной основе будут осуществляться впервые.

"Предварительная дата первого рейса по новому направлению — 11 июня. Ожидается, что авиарейсы в Сеул будут выполняться один раз в неделю", — отметили в пресс-службе.