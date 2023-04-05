Сама трасса начинается от федеральной дороги Р-258 "Байкал" (Иркутск — Улан-Удэ — Чита) и пребывает "в разрушенном состоянии на всем протяжении". На состояние дороги ранее не раз жаловались туристы, приезжающие на собственных автомобилях.

По условиям объявленного тендера, подрядчик должен уложить новое асфальтобетонное покрытие, создать систему поверхностного водоотведения, смонтировать ограждения, предусмотреть дорожную разметку и знаки, организовать две парковочные площадки. На это подрядчику отведено около трех месяцев.

Начальная цена контракта на тендере составляет 127,13 млн рублей. Заказчиком работ выступает администрация Слюдянского района Иркутской области, на территории которого расположена долина реки Снежная. Выбрать подрядчика планируется 26 апреля.

Эко-парк "Озера на Снежной" объединяет озера Сказка, Изумрудное, Теплое и Щучье, которые расположены в долине реки Снежная. В нижнем устье она разделяет территорию двух регионов: Иркутской области и Бурятии.

Комплекс озер по праву считаются самой красивой местностью на южном побережье Байкала. Жители Иркутской области называют озера "теплыми" — летом вода в них прогревается до 31 градуса. В тоже время в Байкале температура воды в среднем составляет от 15 до 20 градусов.