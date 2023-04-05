"Для повышения регулярности полетов совместно с авиакомпаниями принят план по пополнению парка самолетов: 2022 год — 14 единиц, 2023 год — 11 единиц. В целом до конца 2025 года парк пополнится 42 единицами и составит 132 самолета", — сказал Ыдырысов на заседании комитета сената по обсуждению проблемных вопросов, связанных с внутренними пассажирскими авиаперевозками в среду.

По его словам, увеличение количества бортов повысит регулярность полетов и будет способствовать снижению стоимости авиабилетов.