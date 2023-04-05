"В соответствие с проектом новое здание вокзала будет одноэтажным общей площадью более 1200 квадратных метров. Помещение включает в себя входную группу, зону досмотра пассажиров, кассовый зал, детскую площадку, кафе, комфортные места для ожидания поездов и санитарно-бытовой комплекс", — говорится в сообщении.

На входе в здание вокзала предусмотрена зона транспортной безопасности с установкой интроскопов и стационарных рамок металлодетекторов. В пассажирском зале будут установлены автоматические камеры хранения.

Строительные работы, по данным ВСЖД, начнутся во втором квартале 2023 года.

Действующий железнодорожный вокзал на станции Лена был построен в 1954 году. В настоящее время его мощности не хватает для растущего пассажиропотока. Это связано с тем, что город Усть-Кут стал опорным для освоения нефтегазовых месторождений на севере Иркутской области. Кроме этого в Усть-Куте "Иркутская нефтяная компания" реализует собственный газовый проект, предусматривающий строительство нескольких заводов.