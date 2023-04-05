"По итогам 2022 года число граждан, размещенных в коллективных средствах размещения региона, составляет 1,053 млн человек", — сообщили в министерстве.

В 2021 году турпоток составил 1, 078 млн человек, таким образом, количество туристов в регионе снизилось в 2022 году на 2,4%.

За прошедший год объём платных услуг в регионе превысил целевой показатель госпрограммы в 2,3 раза, составив 18,015 млрд рублей. Объем платных туристских услуг составил почти 8,8 млрд руб.

Ранее сообщалось, что Новосибирская область планирует к 2030г увеличить турпоток до 1,48 млн человек в год.