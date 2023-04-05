«Мы с китайской стороной достаточно активно развиваем сотрудничество в области туризма. За три года пандемии сократилось и количество консульских пунктов, и количество сотрудников. Вчера стало известно, что КНР открывает два первых больших визовых центра в Москве и Санкт-Петербурге в самое ближайшее время. То есть в апреле уже мы это увидим. С учетом того, что сейчас идет параллельно восстановление безвизового группового обмена с КНР, мы очень надеемся, что к майским праздникам это все-таки произойдет», — сказал он на пресс-конференции в среду.

Как отметил Осауленко, восстановление механизмов безвизового обмена с дружественными странами позволит увеличить как выездной, так и въездной турпоток.

В конце марта Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила Минэкономразвития прояснить сроки возобновления безвизовых поездок. Как отмечают туроператоры, спрос на туры в Россию в Китае очень высок, но возобновлению массового туризма мешает необходимость получать визы. В свою очередь, заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков заявил, что в министерстве ожидают актуализированный список китайских туркомпаний, которые планируют направлять безвизовые групповые туры.