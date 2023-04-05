"В ночь с 9 на 10 апреля в Петербурге стартует навигационный период, и начинается разводка мостов. По постоянному графику будут разводиться мосты на Неве. С 20 апреля — и переправы на Большой Невке", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в межнавигационный период специалисты СПб ГБУ "Мостотрест" провели дополнительные работы на нескольких мостах. Так, различные ремонты и настройку прошли Володарский, Большеохтинский, Литейный, Тучков мост, мост Александра Невского. С 10 марта специалисты СПб ГБУ "Мостотрест" провели более 60 технологических разводок.

"График разводки мостов в 2023 году остался без изменений. Два раза за ночь будут разводиться Володарский, Дворцовый, Благовещенский и Тучков мосты. Разводка Сампсониевского, Гренадерского, Кантемировского мостов через Большую Невку производится по предварительной заявке за двое суток", — сообщает пресс-служба.

В Санкт-Петербурге — 18 разводных мостов.