Проект предполагает поправки в закон "О туристской деятельности в Санкт-Петербурге" и будет касаться юрлиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которые оказывают услуги экскурсоводов, гидов-переводчиков или инструкторов-проводников.

Глава комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев сообщил, что заниматься контролем за аттестованными гидами будет его ведомство: проверять наличие аттестатов, срок их годности, соблюдения запрета на передачу другим лицам. При этом уточняется, что контроль за самим качеством услуг остается в ведении Роспотребнадзора.

"Люди жалуются, когда им что-то не нравится. Можно будет проводить проверки. Не ходить по улицам с патрулями, а реагировать на факты жалоб", — предложил со своей стороны представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко.

Он подчеркнул, что ранее неоднократно высказывались "небезосновательные претензии" к качеству информации, которую экскурсоводы предоставляют туристам, но механизм контроля в этой сфере отсутствовал. Ситуация изменилась с введением системы обязательной государственной аттестации.

По словам Корнеева, на текущий момент в Петербурге аттестацию прошли порядка 150 человек, процесс активизируется. Экзамены принимают эксперты, качество вопросов проверяют специалисты из сообществ гидов, музеев, туристических организаций.

За документ проголосовали 43 депутата.

Как сообщалось, процедура обязательной аттестации для экскурсоводов и гидов-переводчиков предусмотрена законодательством России и вступила в силу с 1 сентября 2022 года. Экзамен состоит из двух этапов: тестирования из 30 вопросов и практического задания. На выполнение дается два часа.