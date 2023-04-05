"На кулинарной программе в Музейном квартале Тулы (пространство "Археология" музея-заповедника — ИФ) можно узнать, как в старину отмечали Пасху жители Куликова поля, какие традиции и обычаи соблюдали накануне и в дни пасхальной недели, что готовили на Отдание Пасхи — Троицу, что больше всего нравилось детям и молодежи", — сказала Котикова.

Сотрудники музея-заповедника на новом занятии предлагают окунуться в историю обрядовой кухни Тульского края. Они расскажут о том, как хозяйки Куликова поля готовили главное угощение на праздник, но особое слово будет сказано о малоизвестных блюдах — бобышках, лесенках, венках.

Простое, но символичное печево — сдобные веночки или "гнездышки" для крашеных яиц предложат испечь в пространстве исторической кухни Музея-лаборатории.

В сопровождении опытных кулинаров участники встречи научатся замешивать тесто, завивать и украшать выпечку. В то время, когда сдоба будет румяниться в духовке, посетители музея узнают о традиционных народных забавах и поиграют в народные игры пасхального периода.

Еще один праздничный гостинец — пряничек в форме яичка — участники кулинарного мастер-класса распишут глазурью, а когда поспеют "гнездышки" — увидят, как будет выглядеть их съедобный пасхальный декор, если они повторят его дома с традиционными для праздника продуктами.

Ранее сообщалось, что проект "Кухня Куликова поля, или История на вкус" музея-заповедника "Куликово поле" признан одним из лучших в сфере туризма.

Музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы 1380 года. Включает в себя музей Куликовской битвы, мемориал на Красном Холме, музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщина, музей истории русского купечества в поселке Епифань, музейно-выставочный центр "Тульские древности", научный центр "Археология и реставрация" и музей-лабораторию в Туле.

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. В предварительную программу вошли более 50 мероприятий.