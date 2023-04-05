"В результате ДТП в Чертковском районе за медицинской помощью обратились двенадцать пострадавших. Им проведут необходимые лечебно-диагностические мероприятия в центральной районной больнице Миллеровского района, после которых можно будет делать заключение о состоянии пострадавших и необходимости дальнейшего лечения", — говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус "Москва-Ставрополь" съехал с федеральной трассы М-4 "Дон" в Ростовской области и перевернулся. В автобусе, по предварительным данным, находились 32 человека. Два человека были госпитализированы.

За пассажирами выехал автобус из Ставрополя, 13 человек разместили в ПВР.