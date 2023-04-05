"Это сверхконцентрированный рынок, когда у компании (Air Astana — ИФ-К) доминирующее положение. На основании этого мы совместно с агентством (Агентством по защите и развитию конкуренции, АЗРК — ИФ-К) внедрили предложение, что до 2024 года FlyArystan должен выйти из состава Air Astana", — сказал глава КГА Талгат Ластаев в среду на заседании комитета сената по обсуждению проблемных вопросов, связанных с внутренними пассажирскими авиаперевозками в среду.

По его словам, такое предложено включено в "дорожную карту", совместно разработанную с Агентством по защите и развитию конкуренции.

"Это планы по развитию конкуренции. Наши авиакомпании в прошлом году перевезли 11 млн пассажиров, 65% которых приходится на Air Astana и FlyArystan, по сути, одну компанию", — добавил Ластаев.

В марте 2022 года зампредседателя АЗРК Марат Омаров предлагал вывести лоукостер FlyArystan из состава авиакомпании Air Astana в отдельное юридическое лицо с последующей реализацией 51% акций на аукционных торгах.