"На фестивале Quiksilver New Star Camp в Сочи приняли участие более 120 профессиональных райдеров из различных дисциплин сноуборда и горных лыж", — говорится в сообщении.

Победили, выиграв солидный призовой фонд от Winline, Остап Закарян (горные лыжи) и Михаил Матвеев (сноуборд). Номинацию Best Trick взяли Илья Баскаков в сноуборде и Олег Гуч среди представителей горных лыж. В номинации Spin to Win (больше всего оборотов на биг-эйре) лучшими были Михаил Матвеев (сноуборд) и Остап Закарян (горные лыжи).

Фестиваль, который проходил на склонах гор круглогодичного горного курорта "Роза Хутор", собрал более 7 тыс. гостей. В его рамках прошли 13 концертов и 9 спортивных мероприятиях в горах.