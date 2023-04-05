"Экспозиция филиала Политехнического музея в Туле будет раскрывать историю региона, связанную с инженерным делом и изобретательством. Основу составят предметы из коллекции Политехнического музея, связанные с инженерным наследием Тулы, а также экспонаты, созданные совместно с горожанами в музейных мастерских", — говорится в сообщении.

По словам регионального министра культуры Татьяны Рыбкиной, московский музей будет сотрудничать с регионом в рамках проекта "Музейное лето в Туле" в 2023 году.

"Мы благодарим Политехнический музей за целый ряд интересных мероприятий, которые уже состоялись на площадке кластера "Октава". Летом мы ожидаем увидеть новую выставку музея, также Политех проводит конкурс для молодых ученых вузов региона. Все эти мероприятия войдут в событийный календарь региона этого года и станут заметными для туляков и гостей города", — подчеркнула Рыбкина.

Политехнический музей — один из старейших научно-технических музеев мира, был создан по инициативе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии в 1872 году.